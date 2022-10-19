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Volvo планує продати свій бізнес у Росії, – ЗМІ

volvo

Шведська компанія Volvo Group розглядає можливість повного або часткового продажу бізнесу у Росії.

Про це повідомляють "Ведомости" із посиланням на представника компанії.

У Росії Volvo Group займалася випуском вантажівок. Їх виробництво було припинено наприкінці лютого цього року.

"У поточній ситуації Volvo Group не може вести операційну діяльність у Росії, тому було прийнято рішення про адаптацію бізнесу і початок скорочення кількості співробітників", – заявив представник ком панії.

При цьому він наголосив, що говорити про подальшу долю виробничих майданчиків поки що зарано. Наразі російські активи компанії включають заводи зварювання і фарбування кабін, а також складання вантажівок на 15 тис. одиниць техніки на рік у Калузі і чотири сервісні центри з їх обслуговування в різних містах РФ.

У свою чергу один із топменеджерів автозаводу на території СНД, який побажав залишитися невідомим, розповів, що Volvo Group надіслала для розгляду пропозицію про продаж всього свого бізнесу в Росії. За його словами, така угода може бути укладена до кінця 2022-го або у першому кварталі 2023 року.

Раніше стало відомо, що південнокорейська компанія Hyundai Motor розглядає можливість остаточного припинення своєї діяльності в Росії, яке може містити продаж свого заводу.

Автор: 

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