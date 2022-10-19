VR Capital блокує реструктуризацію боргів "Нафтогазу", – FT

Лондонський хедж-фонд VR Capital чинить опір спробам НАК "Нафтогаз України" реструктуризувати свій борг.

За даними джерел Financial Times, VR Capital, який є великим держателем облігацій, взяв на себе провідну роль у блокуванні планів української держкомпанії, передає Forbes.

Це сталося лише через кілька місяців після того, як VR заявила, що разом зі співробітниками та українськими філіями надала понад $1 млн гуманітарної та матеріально-технічної допомоги Україні та висловилася про готовність надавати подальшу підтримку.

Минулого місяця уряд України заявив, що відстрочка виплати облігацій дасть змогу "Нафтогазу" використати вивільнені кошти на імпорт природного газу та підготовку до опалювального сезону, який може стати "найскладнішим у сучасній історії України", зазначає FT.

Власники облігацій, до яких належать як хедж-фонди, так і більш традиційні менеджери активів, стверджують, що "Нафтогаз" може легко погасити борги та що рішення відстрочити виплати є політично мотивованим. "Є багато розчарування через те, що компанія не пішла на виплати", – сказав один із співрозмовників видання.

Як повідомлялося, наприкінці серпня "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР. Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році.