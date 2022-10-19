Парламент Фінляндії підтримав будівництво паркану на кордоні з Росією
Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін отримала повноваження від парламентських партій на будівництво паркану на східному кордоні з Росією.
Про це повідомляє Yle, передає "Європейська правда".
На парламентських зборах уряд хотів заручитися широкою політичною підтримкою, ухвалюючи рішення про будівництво дорогого паркану.
Партії одноголосно підтримали проєкт. Особливо опозиційні партії – "Центр", "Істинні фіни" та "Християнські демократи" – квапили його початок.
За оцінками, будівництво паркану займе кілька років і коштуватиме Фінляндії сотні мільйонів євро. Паркан покриє приблизно 10-20% східного кордону.
Прикордонна служба готова розпочати реалізацію пілота проєкту у швидкому темпі: він може бути готовий вже до початку наступного літа.
На думку уряду, паркан на кордоні з Росією необхідний передусім для контролю можливого масового незаконного перетину кордону Фінляндії.
Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії ухвалив рішення про закриття в’їзду громадянам Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими.
Фінляндія має спільний кордон із РФ протяжністю 1340 км. Фінляндія була єдиною країною ЄС через сухопутний кордон якої російські туристи змогли в'їхати в інші частини Шенгенської зони. Країни Балтії та Польща заблокували доступ туристам із РФ 19 вересня. Влада цих країн заявила, що російські туристи можуть становити загрозу безпеці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль