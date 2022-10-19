Парламент Фінляндії підтримав будівництво паркану на кордоні з Росією

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін отримала повноваження від парламентських партій на будівництво паркану на східному кордоні з Росією.

Про це повідомляє Yle, передає "Європейська правда".

На парламентських зборах уряд хотів заручитися широкою політичною підтримкою, ухвалюючи рішення про будівництво дорогого паркану.

Партії одноголосно підтримали проєкт. Особливо опозиційні партії – "Центр", "Істинні фіни" та "Християнські демократи" – квапили його початок.

За оцінками, будівництво паркану займе кілька років і коштуватиме Фінляндії сотні мільйонів євро. Паркан покриє приблизно 10-20% східного кордону.

Прикордонна служба готова розпочати реалізацію пілота проєкту у швидкому темпі: він може бути готовий вже до початку наступного літа.

На думку уряду, паркан на кордоні з Росією необхідний передусім для контролю можливого масового незаконного перетину кордону Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії ухвалив рішення про закриття в’їзду громадянам Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими.

Фінляндія має спільний кордон із РФ протяжністю 1340 км. Фінляндія була єдиною країною ЄС через сухопутний кордон якої російські туристи змогли в'їхати в інші частини Шенгенської зони. Країни Балтії та Польща заблокували доступ туристам із РФ 19 вересня. Влада цих країн заявила, що російські туристи можуть становити загрозу безпеці.