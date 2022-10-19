Рада прийняла закон про новий Митний тариф

Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 19 жовтня, прийняла закон про новий Митний тариф України, який відповідатиме вимогам Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №7737 "Про Митний тариф України" в другому читанні та в цілому проголосували 289 народних депутатів, повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Головною метою закону є перехід з класифікатора товарів 2017 року на класифікатор 2022 року, який вже використовують основні торговельні партнери України.

.Як зазначив Гетманцев, ухвалені зміни спрямовані на:

приведення товарної номенклатури у відповідність з вимогами Гармонізованої системи-2022 на виконання міжнародних зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, до якої приєдналася Україна;

адаптацію статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації;

стандартизацію зовнішньоторговельної документації;

прискорення і спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій.

Водночас, додав нардеп, ставки ввізного мита на товари залишаються незмінними.