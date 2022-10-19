Індія розгляне пропозицію про обмеження цін на російську нафту

Індія розгляне пропозицію Заходу запровадити стелю цін на російську нафту.

Про це повідомив міністр природного газу та нафти країни Хардіп Сінгх Пурі, передає Reuters.



"Ми розглянемо це", – сказав Пурі під час на галузевого заходу в Нью-Делі.

Як повідомлялося, Росія у вересні 2022 року знову стала другим за величиною постачальником нафти в Індію. Так, Індія у вересні імпортувала 842 тис. барелів на день (б/д) російської нафти порівняно з 732 тис. барелів на день у серпні й 888 тис.б/д в липні. Саудівська Аравія була найбільшим постачальником із обсягом 869 тис. б/д, а Ірак посів третє місце з 814 тис. б/д.

Нагадаємо, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.