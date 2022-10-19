Кабмін підвищив вартість термінового оформлення паспортів

Кабінет міністрів підвищив вартість послуг у сфері міграції. Зокрема, з 1 листопада зросте вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця.

Про це йдеться в відповідній постанові уряду №1180 від 14 жовтня.

Зокрема, вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте із 252 до 496 грн. Водночас оформлення закордонного паспорту за три чи сім днів здорожчає з 704 до 992 грн.



Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон зросте з 226 до 452 грн.



Також оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця, вперше подорожчає із 168 до 336 грн.



Оформлення та обмін посвідки на постійне проживання подорожчає з 352 до 496 грн, а на тимчасове – з 226 до 452 грн.



Водночас оформлення та обмін картки мігранта здорожчає з 199 до 399 грн.



Крім того, з 168 до 336 грн здорожчає оформлення та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.



Оформлення та обмін проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, зросте в ціні з 225 до 452 грн.



Також через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, протягом 20 робочих днів зросте зі 126 до 248 грн. Водночас оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 днів здорожчає із 352 до 496 грн.