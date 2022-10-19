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Новини
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Нацкомісія підвищить тарифи обленерго на розподіл електроенергії на 35-94%

облэнерго

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 1 грудня підвищити тарифи на послуги із розподілу електроенергії для регіональних операторів систем розподілу (ОСР, більшість з них відомі як "обленерго") на 42,9-94,3% за першим класом напруги та на 35,3-76,3% – за другим.

Попереднє рішення про підвищення тарифів комісія ухвалила на засіданні 18 вересня, схваливши проєкти відповідних постанов щодо перегляду тарифів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Остаточне рішення щодо перегляду тарифів регулятор ухвалить після отримання зауважень та пропозицій із боку зацікавленої громадськості.

Як йдеться в обґрунтуванні комісії до ухваленого 18 жовтня рішення, ключовими причинами подальшого підвищення тарифів є падіння рівня оплати електроенергії в умовах війни, а також очікуване зростання ціни електроенергії на спотовому ринку, що вимагатиме компенсації дефіциту обігових коштів ОСР, зокрема, для можливості закупівлі електроенергії для компенсації технологічних втрат.

Тарифи на розподіл електроенергії з 1 грудня (грн/МВт-год)

Нацкомісія підвищить тарифи обленерго на розподіл електроенергії на 35-94% 01

Як повідомлялося, востаннє НКРЕКП переглядала тарифи для ОСР на засіданні 17 грудня 2021 року, ухваливши рішення про їх незначне підвищення з 1 січня 2022 року.

Автор: 

обленерго (325) тарифи (1302) електроенергія (4235) НКРЕКП (1442)


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Топ коментарі
+7
Іншими словами ми - населення - повинні компенсувати ахметовим-коломоям-пінчукам всі втрати,які ті зазнали через війну...І не просто компенсувати,а так щоб вони прибутки отримали...Я не знаю,якщо після війни не переведуть усю оту олігархічну сволоту у другий клас - клас середніх бізнесменів то значить біда нас нічому не навчила...
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19.10.2022 16:54
+5
Тобто, ті, хто платить за електоенергію, тепер будуть платити більше із-за тих, хто не платить і платити не буде?..
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19.10.2022 15:37
+4
ОЛІГАРХИ ЗНИЩИЛИ АРМІЮ І ПРОДОВЖУЮТЬ НИЩИТЬ УКРАЇНУ
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19.10.2022 18:14
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Тобто, ті, хто платить за електоенергію, тепер будуть платити більше із-за тих, хто не платить і платити не буде?..
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19.10.2022 15:37 Відповісти
компенсую чи при цьому і різницю в зеленому тарифі...

побільше різних цін і схем, во благо трудящихся, товарищи!!! Прикрути народу, заверни на експорт!
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19.10.2022 16:11 Відповісти
БАРИГИ ГРАБИЛИ ДО ВІЙНИ ГРАБЛЯТЬ І ПІД ЧАС ВІЙНИ *************.
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19.10.2022 18:12 Відповісти
Дебилы б л я.
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19.10.2022 15:52 Відповісти
Іншими словами ми - населення - повинні компенсувати ахметовим-коломоям-пінчукам всі втрати,які ті зазнали через війну...І не просто компенсувати,а так щоб вони прибутки отримали...Я не знаю,якщо після війни не переведуть усю оту олігархічну сволоту у другий клас - клас середніх бізнесменів то значить біда нас нічому не навчила...
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19.10.2022 16:54 Відповісти
ОЛІГАРХИ ЗНИЩИЛИ АРМІЮ І ПРОДОВЖУЮТЬ НИЩИТЬ УКРАЇНУ
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19.10.2022 18:14 Відповісти
А їм хвацько допомогають хлопці, тікі як Гетьманцев:
https://www.youtube.com/watch?v=WYGSqpi2XaU
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19.10.2022 20:19 Відповісти
и на сколько это повысится, таблица мне ничего не говорит
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19.10.2022 17:13 Відповісти
помнож свої витрати на енергію по своєму регіону на ті проценти що вкіньці таблиці справа і відразу все зрозумієш і гадаю порозумнішаєш
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20.10.2022 09:37 Відповісти
Звертаюсь до тих 30 % від народу України які вибрали актора імбіцила президентом - ви наївно думали що це все буде безкоштовно і без наслідків ⁉️ Чому ви зуби лікувати ходите до стоматолога, а не до токаря, теж саме і з керуванням держави.
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19.10.2022 19:01 Відповісти
Багато людей в повній розгубленості - Пороха називали баригою, а як після всього скоєного називати зеленського, яке йому підібрати прізвище як що його різностороні "дєлішки" можуть переповнити архів Генеральної прокуратури.
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19.10.2022 19:04 Відповісти
Клоун, ти там сиди в Канаді і *** соси. Тобі імбіциоу нагадаю, що потрох ціну на газ з 1 грн підняв до 10 (разом з фейковим розподілом) - а це на 1000%. Так що їбало на ноль, утирок
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20.10.2022 00:33 Відповісти
Подоляцька шлюха, з якого перепугу я повинен з тобой спілкуватися.
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20.10.2022 01:01 Відповісти
Народную э/э через народные облэнерго, которые прихватизировали народу же и перепродают, вот так они и зарабатывают свои копейки ни чего не создавая, а все прихватизируя, а Вы держитесь просто очень деньги надо.
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19.10.2022 19:45 Відповісти
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19.10.2022 20:10 Відповісти
Батальон монако діє гроші в казино закінчились задіяли нкрекп
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19.10.2022 21:59 Відповісти
Ну що здобули?
То може вже на часі повернути усю енергетику у державну власність?
Чи будемо і далі гратися у цю клоунаду?
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20.10.2022 09:33 Відповісти
Невже і далі терпіти НАРУГУ?! Може ДІЙСНО НА ЧАСІ "щось" зробити з цими "члєнамі"? Наприклад, хтось з них незабаром "впаде зі сходинок" та зламає шию, хтось "сильно вдариться", да так, що помре "у несвідомості", тощо? Справа в тому, шановні співвітчизники, що в часи СТРАШНОЇ ВІЙНИ і страждань "звичайних українців" всі ці ПОТВОРИ, які чомусь вважають себе "елітою" (насправді, - ЗВИЧАЙНЕ БИДЛО, які "з сохи" за рахунок власного БИДЛЯЧОГО виховання опинились завдяки нашій байдужості у "керма" країни, яку НЕВПИННО РОЗПИНАЮТЬ у власних інтересах), досі хочуть отримувати суперприбутки за рахунок України та левової частки її Народу. Тому я бачу, що зразу після війни в Україні почнеться справжня РЕВОЛЮЦІЯ ЗНЕДОЛЕНИХ, яка і "розставить крапки над і"! Але ж ці "крапки" будуть у вигляді шибениць та пострілів у голову для "бидлоеліти". Ось і все... Хто мені не вірить, - справа ваша... Але ж час, коли війна скінчиться і особам, які зараз ще при владі, доведеться відповісти суспільству на дуже "незручні" питання, невпинно наближається! П.С. Тільки не раджу всім цим "елітним" якось затягувати нашу Перемогу і закінчення війні, тому як тоді у багатьох "пересічних" "зірве дах" і вам все одно настане ****@ЦЬ, - але ще швидше, аніж ви вважаєте!
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20.10.2022 15:58 Відповісти

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