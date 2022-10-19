Нацкомісія підвищить тарифи обленерго на розподіл електроенергії на 35-94%

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 1 грудня підвищити тарифи на послуги із розподілу електроенергії для регіональних операторів систем розподілу (ОСР, більшість з них відомі як "обленерго") на 42,9-94,3% за першим класом напруги та на 35,3-76,3% – за другим.

Попереднє рішення про підвищення тарифів комісія ухвалила на засіданні 18 вересня, схваливши проєкти відповідних постанов щодо перегляду тарифів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Остаточне рішення щодо перегляду тарифів регулятор ухвалить після отримання зауважень та пропозицій із боку зацікавленої громадськості.

Як йдеться в обґрунтуванні комісії до ухваленого 18 жовтня рішення, ключовими причинами подальшого підвищення тарифів є падіння рівня оплати електроенергії в умовах війни, а також очікуване зростання ціни електроенергії на спотовому ринку, що вимагатиме компенсації дефіциту обігових коштів ОСР, зокрема, для можливості закупівлі електроенергії для компенсації технологічних втрат.

Тарифи на розподіл електроенергії з 1 грудня (грн/МВт-год)

Як повідомлялося, востаннє НКРЕКП переглядала тарифи для ОСР на засіданні 17 грудня 2021 року, ухваливши рішення про їх незначне підвищення з 1 січня 2022 року.