Рада схвалила корпоратизацію "Енергоатома"

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Прийняття відповідного законопроєкту №8067 у першому читанні підтримав 241 народни1 депутат, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці до нього вказано "встановлення правових, економічних та організаційних засад утворення приватного акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом" шляхом реорганізації (перетворення) державного підприємства "НАЕК "Енергоатом"... задля підвищення ефективності його діяльності, у тому числі через удосконалення корпоративного управління".

Для досягнення поставленої мети проєкт визначає процедуру утворення та функціонування АТ "НАЕК "Енергоатом"", 100% акцій якого належатимуть державі, а також встановлює порядок формування статутного капіталу товариства, функціонування товариства після створення, обмеження, пов’язані із забезпеченням збереження корпоративних прав держави, майна атомних електростанцій, ядерних матеріалів і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, виключно за товариством, для забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави.

На думку авторів законопроєкту, його ухвалення дозволить "підвищити ефективність функціонування енергетичної галузі України та конкурентоспроможності українського оператора ядерної установки, відрахування податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів".

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Як повідомлялося, корпоратизація "Енергоатому" передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.