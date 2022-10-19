Угорщина відкрила великий залізничний термінал для експорту українського зерна

Угорщина закінчила будівництво на кордоні з Україною великого залізничного терміналу, який дозволить налагодити ефективний та безпечний сухопутний маршрут для постачання українського зерна до портів північної Адріатики.

Про це повідомив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, термінал здатен щорічно перевантажувати до 1 млн контейнерів із широкої колії на вузьку. Перевалковий центр у прикордонному місті Феньєслитке забезпечить роботою 500 осіб, у його будівництво інвестовано $71,1 млн.



"Рекордна швидкість будівництва багаторазово окупиться, тому що цей залізничний вузол відіграє величезну роль у пом'якшенні світової продовольчої кризи. Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Феньєслитке в порти північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку поставок у віддалені куточки світу", – написав угорський міністр у Facebook.



За його даними, продуктивність нового терміналу в 1 млн контейнерів на рік удвічі перевищує всі залізничні перевалочні потужності на кордоні між Білоруссю та Польщею.



"Залізничний термінал у Феньєслитке був побудований в рекордно короткі терміни і на даний момент є найсучаснішим перевалковим терміналом на всьому континенті", – наголосив Сійярто.