Київрада виділила 180 мільйонів на добудову моста на Троєщину, прокуратура – проти

Київська місьрада на засіданні 11 жовтня прийняла рішення про виділення із міського бюджету 183 мільйонів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Водночас Київська міська прокуратура висловлює занепокоєння у зв’язку з прийнятим Київрадою рішенням та закликає його переглянути.

У прокуратурі нагадали, що роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро розпочались у 1993 році та тривають до теперішнього часу. За цей період кошторисна вартість будівництва неодноразово збільшувалась та станом на 13 жовтня 2021 року затверджена у розмірі 19,9 млрд гривень.

У прокуратурі наголошують, що з початку війни внаслідок ракетних ударів ворога по інфраструктурі столиці знищено або пошкоджено значну частину житлових і громадських будівель, об'єктів інфраструктури, які на даний час не відновлені та їх відновлення потребує значного часу і коштів.

"Прийняття рішення про виділення 183 млн грн додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету", – зазначається у повідомленні.

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З урахуванням викладеного, керівник Київської міської прокуратури звернувся до Київського міського голови з проханням винести на розгляд сесії Київради ради питання про відміну вказаного рішення та направити ці кошти на більш нагальні потреби столиці.

"Також прокурор закликав столичну владу більш виважено підходити до питання розподілу коштів міського бюджету з урахуванням реалій, що склалися на даний час", – додали у столичній прокуратурі.