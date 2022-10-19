Нацкомісія оштрафувала "Полтаваобленерго"

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала два штрафи по 85 тис. грн на АТ "Полтаваобленерго".

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Нацкаомісії 18 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що штрафи були накладені за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електроенергії, зокрема, ліцензійних умов провадження діяльності з розподілу електроенергії та правил роздрібного ринку електроенергії.



Так, комісія виявила порушення у діяльності "Полтаваобленерго" під час проведення двох позапланових невиїзних перевірок за зверненнями споживачів.



"Порушення стосується відсутності експертизи лічильника. Крім того, ліцензіатом виставлено неправомірні вимоги до засобів комерційного обліку", – заявив на засіданні директор департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослав Зеленюк.



За його словами, за обома актами перевірок "Полтаваобленерго" комісія ухвалила рішення про накладення на компанію двох штрафів по 85 тис. грн, а також прийнято розпорядження про скасування вимог, виставлених компанією до засобів комерційного обліку електроенергії та відповідних нарахувань.