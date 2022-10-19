РНБО витратить 2,5 мільйона на створення реєстру олігархів

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України закупить послуги з розробки програмного забезпечення "Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)" у ТОВ "Айкюжн ІТ".

За даними системи електронних торгів ProZorro, очікувана сума розробки програмного забезпечення на тендері РНБО становила 2,9 млн грн, пропозиція "Айкюжн ІТ" склала 2,5 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Закупівля проводиться за спрощеною процедурою.

Власником ТОВ "Айкюжн ІТ" зі статутним капіталом 50 тис. грн у держреєстрі вказаний Олександр Смірнов (2,5%) та кіпрська Intecracy Venture Ltd.

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Як повідомлялося, у липні секретар РНБОУ Олексій Данілов сказав, що на той момент під перевірку відповідності критеріям, визначеним законом про олігархів, можуть підпадати близько 86 осіб. Скільки з них мали б бути визнані олігархами – невідомо.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 29 червня "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів), порядок його формування та ведення".

Відповідно до Положення, Реєстр вестиметься в електронній формі, для його ведення в Апараті РНБО буде визначено структурні підрозділи, на які покладаються повноваження щодо забезпечення виконання функцій власника та адміністратора Реєстру.

Відомості про олігархів вноситимуться творцем подання через електронний кабінет і включатимуть, зокрема, їх паспортні реквізити, адресу реєстрації, перелік юридичних осіб, бенефіціаром яких вони є, перелік фізичних осіб, у чиї виборчі фонди олігарх робив внески, а також обґрунтування визнання особи олігархом.

Користувачами Реєстру з правом доступу до нього будуть, крім адміністраторів, творці подань, декларанти, реєстратори, співробітники власника та адміністратора Реєстру, а також голова, секретар та члени РНБО, а також уповноважені працівники інших державних органів.