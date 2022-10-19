Розробник сервісу для здоров’я Flo ліквідує бізнес у Білорусі

Розробник програми для жіночого здоров’я Flo ліквідує білоруську юрособу.

Рішення про ліквідацію було ухвалено наприкінці вересня, передає dev.by.

Про те, що Flo йде з Білорусі, джерела повідомляли ще навесні цього року. Також на початку березня у ТОВ "Фло Хелс Бел" змінився власник: замість американської компанії "Фло Хелс, Інк", яка володіла 100% ТОВ "Фло Хелс Бел" із серпня 2018 року, білоруська компанія почала належати фізичній особі. У самій компанії інформацію про визід із Білорусі не коментували.

На сайті компанії давно немає згадок про офіс у Мінську, також немає вакансій для роботи в Білорусі. Останні кілька місяців Flo активно розширює команду в Литві – за червень-вересень штат литовського офісу зріс удвічі, до 245 осіб.

Flo Health – компанія з білоруським корінням, що випускає популярний додаток в сегменті жіночого здоров'я. Штаб-квартира – і Лондоні, має представництва у Нідерландах та США, офіси розробки у Мінську (був) та Вільнюсі (останній відкритий наприкінці 2020 року).

Число співробітників на кінець 2021 року очікувалося близько 400 осіб, з них у Мінську близько половини.

Додаток Flo останні три роки є найпопулярнішим у App Store у категорії Health&Fitness. За даними компанії, у додатку вже понад 250 млн унікальних користувачів у світі.