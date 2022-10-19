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Новини
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Київ розпочинає опалювальний сезон

отопление

Влада Києва ухвалила рішення про початок опалювального сезону у столиці з 20 жовтня.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Facebook.

"Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання", – написав міський голова.

"Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов – поступове похолодання та низьку температуру вночі. Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання", – додав Кличко.

Він нагадав, що заклади соціальної сфери почали підключати до опалення раніше за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла.

За словами Кличка, напередодні складного опалювального сезону місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.

Як повідомлялося, Рада оборони Києва вирішила із 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.

Таке рішення розкритикував очільник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, наголосивши, що навіть європейські країни обмежують споживання природного газу, а політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада.

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Київ (4679) Кличко Віталій (573) опалювальний сезон (1151)


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Нахіба??? Ще тиждень можна було б потерпіти, будемо повітря гріти!
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19.10.2022 16:19 Відповісти
в нинішніх умовах можна було не вмикати взагалі поки вдень більше +10. Але комусь хочеться свої кармани "гріти". В Європі переходять на тотальну економію енергоресурсів, особливо газу. А у нас "бенкет під час чуми"
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19.10.2022 16:26 Відповісти
Системи опалювання в домах ніхто не промивав і
чистив.Вода буде йти по стояках, а на прибори
опалення мала частина, так як в старих будівлях
підводки забиті частково, або повністю.
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19.10.2022 18:22 Відповісти

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