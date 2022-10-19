Росія з початку дня завдала ударів по трьом електростанціям

З початку доби 19 жовтня російські війська завдали ударів по трьом енергетичним об’єктам "ДТЕК Енерго".

Як повідомили у пресслужбі компанії, за попередньою інформацією, жертв внаслідок обстрілів немає, однак обладнання підприємств зазнало суттєвих ушкоджень.

У компанії не уточнюють, які саме обєкти енергетики постраждали. Однак вранці середи російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, ймовірно, по "ДТЕК Криворізькій ТЕС". Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли про влучання у Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області та Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

"Після припинення обстрілів енергетики зможуть повністю оцінити ступінь пошкоджень, а також розпочати ліквідовувати наслідки і відновлення роботи", – зазначається у повідомленні ДТЕК.

У компанії додали, що вона наразі синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".

Як повідомлялося, виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук у середу заявив, що за останні три тижні кількість енергоблоків ТЕС компанії, що працюють, зменшилася на чверть, переважно внаслідок завданих російськими ударами пошкоджень об'єктів і обладнання ТЕС.