Міндовкілля оцінило шкоду екології внаслідок агресії Росії у 37 мільярдів євро

За майже 8 місяців війни шкода довкіллю України від агресії РФ оцінюється у понад 37 мільярдів євро.

Про це заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євгеній Федоренко заявив під час Форуму співробітництва в галузі безпеки країн - учасниць ОБСЄ, повідомляє пресслужба міністерства.

Заступник міністра наголосив, що зазнаючи поразок на полі бою, російські війська цілеспрямовано б'ють по мирних мешканцях і цивільній інфраструктурі України. Зокрема, 10 жовтня по Україні було випущено понад 80 ракет. Крім того, масовані атаки з використанням іранських безпілотників-камікадзе повторилися 11 та 17 жовтня. Внаслідок цього виникло понад 30 пожеж.

Загалом через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів, викиди в атмосферне повітря вже перевищили 67 млн тонн.

Заступник міністра наголосив, що забруднене повітря не має кордонів.

"Країна-агресор навмисно знищує українську водну інфраструктуру. Останній приклад – удари по дамбі Карачунівського водосховища на р. Інгулець біля Кривого Рогу. Як результат, вода у річці тимчасово стала червоного кольору. Забруднена вода потрапляє в транскордонні ріки, Чорне та Азовське море, і може дістатися сусідніх країн", – зауважив Федоренко.

Він також навів ще декілька прикладів, які демонструють обсяги заподіяної шкоди українській природі:

російська агресія перетворила українські чорноземи у величезне мінне поле. Майже третина території України – близько 200 тис. кв. км – потребуватиме розмінування.

страждають від злочинних дій росіян українські ліси. Понад 2,4 млн гектарів лісів вже звільнені Збройними Cилами України. Ці ліси зазнали значних пошкоджень. Вони спалені та перекопані окопами. На їх відновлення знадобляться десятки років.

війною уражені 20% природоохоронних територій України. В зоні ризику Рамсарські угіддя та Смарагдова мережа.

Росія окупувала 2,209 родовищ з енергоресурсами, металами й мінералами. Їх разом оцінюють у 12,7 трлн євро.

Росія не погоджується на створення демілітаризованої зони навколо найбільшої в Європі АЕС -–Запорізької атомної електростанції та регулярно обстрілює територію навколо та інфраструктуру.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту сприяти притягненню агресора до відповідальності заради миру і безпеки у світі. Дякуємо тим країнам-учасницям ОБСЄ, які допомагають нам протистояти цьому терору", – наголосив Федоренко.