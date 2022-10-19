Ставки фрахту танкерів зі скрапленим газом продовжують бити рекорди, – WSJ

Ставки фрахту танкерів для транспортування скрапленого природного газу (СПГ) продовжують бити рекорди, і експерти очікують їхнього подальшого підйому з урахуванням наближення зими.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані Baltic Exchange, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, вартість фрахту СПГ-танкеру цього тижня піднялася до $450 тис. на добу. З початку поточного року вона зросла у шість разів.

Брокери очікують, що ставки оренди танкерів для транспортування СПГ за основними маршрутами, у тому числі з Техасу до Північної Європи, цього місяця досягнуть $500 тис., оскільки попит на них залишається дуже високим.

2021 року вартість фрахту СПГ-танкерів варіювалася від $30 тис. до $300 тис., зазначає WSJ. 2022 року вона б'є все нові й нові рекорди через зміну ланцюжків постачання енергоресурсів внаслідок російсько-української війни.

Раніше повідомлялося, що вартість оренди плавучих установок для регазифікації й зберігання СПГ (FSRU) у Європі різко підскочила цього року через дефіцит таких суден на тлі високого попиту на скраплений природний газ у регіоні.