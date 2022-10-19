Путін доручив підвищити виплати мобілізованим російським окупантам

Російський президент Владімір Путін підписав доручення, яке передбачає збільшення виплат росіянам, мобілізованим для загарбницької війни проти України.

Відповідне доручення оприлюднене на сайті Кремля, повідомляє Інтерфакс.

"Міноборони Росії спільно з Мінфіном Росії встановити для громадян РФ, призваних на військову службу в рамках мобілізації, розміри грошового забезпечення та окремих виплат, виходячи з мінімально гарантованого розміру не менше 195 тис. рублів за календарний місяць, з дня зарахування до списків особового складу військової частини, включаючи період підготовки та навчання", – йдеться у переліку доручень.

Раніше військовий комісар Московської області Олексій Астахов розповідав, що мобілізовані для участі у війні проти України отримуватимуть по 40-60 тисяч рублів у місцях постійної дислокації. Під час переведення до зони військових дій зарплати рядових складали від 135 тисяч рублів, офіцерів – 150-200 тисяч.

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Як повідомлялося, раніше Владімір Путін підписав закон, який вимагає від банків списувати борги за кредитами росіян, якщо вони загинули під час розв’язаної Росією загарбницької війни в Україні.

Згідно із законом, у разі загибелі російського військовослужбовця припиняються не лише його зобов'язання за кредитними договорами, а й зобов'язання членів його сім'ї. Водночас у законі не вказано, за рахунок яких джерел банки мають покривати отримані внаслідок цього збитки.

Раніше заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєєв заявляв, що навантаження зі списання кредитів загиблих мобілізованих громадян візьмуть на себе банки РФ, а не держава.

Водночас проти такого підходу виступали російські банки через підвищений ризик надання кредитів усім, кого потенційно можуть призвати по мобілізації.