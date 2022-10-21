Німеччина збільшила імпорт скрапленого газу з кількох європейських країн

Німеччині вдалося налагодити й підвищити постачання скрапленого природного газу з Бельгії, Франції, Нідерландів і Норвегії.

Про це повідомило Федеральне мережеве агентство країни (BNA), передає enkorr.

"Імпорт із Нідерландів, Бельгії й останні кілька тижнів також із Франції знову збільшився. Німеччина отримує вигоду від імпортної інфраструктури СПГ у країнах Бенілюксу. Обсяги імпорту з Норвегії також було збільшено", – сказано в повідомленні.

За даними регулятора, на цю мить кількість доступного газу лише трохи поступається показникам попередніх років.

"Оскільки при цьому відбувається економія газу, і, отже, споживання впало, ми зараз перебуваємо в комфортній ситуації і можемо заповнити резервуари швидше, ніж передбачалося раніше", – зазначили у BNA.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на російський газ.

До того російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Європи, якщо країни ЄС запровадять обмеження цін на російський газ.