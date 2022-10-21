Велика Британія готує пакет військової допомоги Україні на зиму

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес анонсував підготовку пакету військової допомоги для українських військових на зимовий період.

Про це Воллес заявив під час виступу в Палаті громад 20 жовтня, передає Європейська правда.

"Підтримка України залишається головним пріоритетом Міністерства оборони. Ми допомагаємо Україні поповнювати запаси для продовження боротьби. Оскільки наближається зима, ми розробляємо пакет для підтримки України в цю пору року, до якого зокрема увійдуть 25 тис. комплектів зимової форми. Так вони (українці, – ред.) будуть більш ефективними на полі бою, ніж погано підготовлені, погано готові й погано озброєні російські колеги", – сказав Воллес.

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Під час доповіді глава британського Міноборони додав, що Лондон продовжить надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони "у світлі триваючих і невибіркових атак на цивільну інфраструктуру".

"Ми пишаємося, що є другим найбільшим донором військової допомоги Україні. Минулого тижня я оголосив, що Британія передасть Україні додаткові ракети для систем ППО для захисту від російських ударів. Ми продовжуємо постачати обладнання високого рівня для радіоелектронної боротьби, яке надає додатковий рівень захисту проти далекобійних дронів і ракет", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія у 2023 році може виділити Україні щонайменше $2,6 млрд військової допомоги.