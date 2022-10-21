Зеленський розповів про підготовку до підриву Каховської ГЕС росіянами

Російські війська вже замінували Каховську ГЕС і можуть її підірвати.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час традиційного відеозвернення.

"Поінформував європейців сьогодні, під час засідання Європейської ради, і про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати й дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Зараз усі у світі мають діяти потужно й швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту", – сказав голова держави.

Зеленський наголосив, що підрив дамби означатиме масштабну катастрофу.

"Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північнокримський канал у разі руйнації дамби Каховської ГЕС просто зникне", – зауважив президент.

"Ми маємо зараз усі разом – усі європейці, усі лідери світу, усі міжнародні організації – дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними. Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз", – додав Зеленський.

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Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) попередив, що російські війська готують інформаційне поле для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС, щоб прикрити відхід російських військових із правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування українських військ.

Американські аналітики нагадали про зроблену 18 жовтня заяву командувача російськими силами в Україні Сергєя Суровікіна про нібито отриману інформацію про намір Києва завдати удару по греблі Каховської ГЕС, що спричинить руйнівну повінь у Херсонській області, а також аналогічні заяви місцевих колаборантів.

. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики.

Президент України Володимир Зеленський закликає направити міжнародну наглядову місію на Каховську ГЕС.