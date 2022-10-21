Полтава вслід за Києвом розпочала опалювальний сезон

Відсьогодні Полтаві стартує опалювальний сезон.

Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив у Telegram.

"Полтаватеплоенерго" почне подавати тепло зранку 21 жовтня. Загалом цей процес триватиме два дні. Також опалювальний сезон розпочнеться і для споживачів підприємства в Карлівській, Машівській, Решетилівській та Котелевській громадах", – написав голова ОВА.

Він пояснив рішення про початок опалювального сезону необхідністю економити електроенергію.

"Хоча середньодобова температура ще тримається на рівні +10 градусів, підприємство вмикає опалення для всіх споживачів обласного центру, щоб зменшити використання електрообігрівачів і таким чином знизити навантаження на мережу", – зазначив Лунін.

Як повідомлялося, раніше влада Києва ухвалила рішення про початок опалювального сезону у столиці з 20 жовтня.