"Нафтогаз" відсудив 2 мільярди у "Київоблгаз Збуту" Фірташа

Суд задовольнив позов "Нафтогазу" до ТОВ "Київоблгаз Збут" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,98 млрд грн заборгованості за період з жовтня 2019 року по липень 2020 року.

Відповдіне рішенння Госпсуд Києва ухвалив 28 вересня, повідомляє Finbalance.

Власником ТОВ "Київоблгаз Збут" є "Київоблгаз" з групи РГК ("Регіональна газова компанія"), пов’язаної з Дмитром Фірташем. Це підприємство називали одним з тих операторів газрозподільних мереж, арештовані активи яких за рішенням суду були передані в управління для АРМА, яке у свою черго передало їх НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, раніше "Нафтогаз" повідомив, що з 1 травня постачальники газу, які обслуговують 8,8 млн українських домогосподарств, не можуть виконувати свою роботу. Відтак ці споживачі перейшли до постачальника "останньої надії", функції якого виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

В тому числі до ГПК "Нафтогаз України" перейшли і клієнти "Київоблгаз збуту", однак багато з них сплатили за газ попередньому постачальнику. Компанія повідомляла, що станом на 8 липня "Київоблгаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", повернуло клієнтам - побутовим споживачам 633,5 млн гривень переплат та помилково сплачених у травні коштів за спожитий природний газ. При цьом загалом від клієнтів надійшли заяви на повернення 1,76 млрд грн. У вересні компанія повідомляла про припинення роботи більшості контактних центрів.