НАБУ провело обшуки у чиновників Кабміну у справі про розкрадання гуманітарки
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки у справі про зловживання при розподілі гуманітарної допомоги у заступників міністрів агрополітики й економіки, а також радниці заступника голови Офісу президента.
За даними джерел УП, обшуки проводилися у середу й четвер.
Вони пройшли у першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, заступника міністра економіки Олександра Грибана та радниці заступника керівника Офісу президента Олени Симоненко.
У НАБУ проведення слідчих дій офіційно не коментували.
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Oleksii Magas
показати весь коментар21.10.2022 11:19 Відповісти Мені подобається 1
Влад Казарецький
показати весь коментар21.10.2022 13:43 Відповісти Мені подобається 1
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