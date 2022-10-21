НАБУ провело обшуки у чиновників Кабміну у справі про розкрадання гуманітарки

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки у справі про зловживання при розподілі гуманітарної допомоги у заступників міністрів агрополітики й економіки, а також радниці заступника голови Офісу президента.

За даними джерел УП, обшуки проводилися у середу й четвер.

Вони пройшли у першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, заступника міністра економіки Олександра Грибана та радниці заступника керівника Офісу президента Олени Симоненко.

У НАБУ проведення слідчих дій офіційно не коментували.