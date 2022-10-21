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Новини
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НАБУ провело обшуки у чиновників Кабміну у справі про розкрадання гуманітарки

набу

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки у справі про зловживання при розподілі гуманітарної допомоги у заступників міністрів агрополітики й економіки, а також радниці заступника голови Офісу президента.

За даними джерел УП, обшуки проводилися у середу й четвер.

Вони пройшли у першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, заступника міністра економіки Олександра Грибана та радниці заступника керівника Офісу президента Олени Симоненко.

У НАБУ  проведення слідчих дій офіційно не коментували.

Автор: 

НАБУ (1529) обшук (605) гуманітарна допомога (202)


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Гарний початок! Аби не втратили ефективності згодом - вже Єрмак в зоні досяжності
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21.10.2022 11:19 Відповісти
Єрмак чи Зеленський, розміновувачі -прохфесіонали-хто з них понесе всю відповідальність за здачу кацапам Півдня України ,що каже ваше серце громадяни УКРАЇНИ?
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21.10.2022 13:43 Відповісти

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