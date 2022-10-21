У Києві та чотирьох областях почалися відключення електроенергії (оновлено)

Через пошкодження об’єктів енергоінфраструктури обстрілами РФ державна енергокомпанія НЕК "Укренерго" з 9:20 п’ятниці розпочала стабілізаційні відключення електроенергії у Києві та Київській області, згодом відключення почались у Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це повідомляють пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) та голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

У КМДА радять киянам ознайомитися із графіком відключень на сайті компанії "ДТЕК Київські електромережі".

Своєю чергою голова Київської ОВА Олексій Кулеба уточнив, що тимчасове відключення споживачів електроенергії у Київській області викликане зростаннм її споживання.

"В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено почалися тимчасові відключення!", – написав Кулеба у Telegram.

Згодом в "Укренерго" повідомили про вимушені відключення електроенергії у Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

​​"Через різке зростання рівня споживання електроенергії Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, українців закликають обмежити споживання електроенергії з 7 ранку до 23 вечора.

Нагадуємо, 19 жовтня російські війська знову завдали ударів по енергетичним об’єктам в Україні.

Зокрема, вранці середи російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, ймовірно, по "ДТЕК Криворізькій ТЕС". Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли про влучання у Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області та Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.