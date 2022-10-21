"Укргазвидобування" запустило нову газову свердловину на Харківщині

Державне "Укргазвидобування" запустило свердловину на Харківщині з дебітом понад 140 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомив директор дивізіону "Розвідка та видобування" групи "Нафтогаз" Олег Толмачев, йдеться у пресрелізі компанії.

За його словами, досягти такої продуктивності вдалося завдяки проведенню трьох стадій гідророзриву пласта, що дало змогу сповна розкрити потенціал газоносних горизонтів.

"Ця технологічно складна операція вперше проводилася силами нашого власного підрозділу – "УГВ-Сервіс". У той час, коли більшість міжнародних сервісних компаній не змогли продовжити свою роботу в Україні через війну, наші колеги розвивають свої навички і компетенції",– зазначив він.

Толмачов додав, що нова свердловина також дала цінну геологічну інформацію та додаткові дані для побудови 3D моделі родовища.