Майже 1000 українців вирішили оформити банкрутство через суд, – "Опендатабот"

За три роки існування в Україні можливості банкрутства для фізичних осіб, цю процедуру було розпочато відносно 978 боржників.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", посилаючись на дані власного дослідження даних Вищого господарського суду України.

Зокрема, у 2019 році за перші неповні три місяці можливістю "обнулити" свій борг скористалось 10 українців. Найбільша кількість заяв про банкрутство була подана у 2021 році. Натомість з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість банкрутів дещо зменшилась.

Як повідомлялося у 2019 році вступив у силу новий Кодекс про банкрутство, у якому вперше дозволено банкрутство фізичних осіб та прописана відповідна процедура.

За допомогою цієї процедури боржник отримує можливість розрахуватись по всіх своїх кредитних зобовʼязаннях та після цього "перезавантажити" фінансове життя.

Процедура банкрутства не є фінансовою індульгенцією та не підійде "недоброчесним" боржникам — зокрема, таким, які:

після взяття на себе кредитних зобов’язань відчужили майно на користь родичів або пов’язаних з ним осіб.

не готові надати кредиторам, арбітражному керуючому та суду повну достовірну інформацію про майнових стан —власний та родичів — за останні три роки і, в разі необхідності, надати обґрунтовані відповіді на додаткові питання з цього приводу.

Наприклад, вивчивши декларацію боржника про майновий стан, арбітражний керуючий в інтересах кредиторів, а також суд можуть запропонувати боржнику надати пояснення щодо джерел коштів використаних для придбання майна тощо.

У визнання фізичної особи банкрутом також є певні обмеження та наслідки: