На Донеччині відновили газопостачання, – ОВА

На підконтрольній Україні території Донецької області відновлено газопостачання.

Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомив у Telegram.

"Фактично зроблено неможливе: на Донеччині відновлено газопостачання. Це – без перебільшення – героїчний вчинок усіх, причетних до цього процесу. Зокрема, працівників облгазу, "Укртрансгазу", обласної та місцевих військових адміністрацій", – написав Кириленко.