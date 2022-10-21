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На Донеччині відновили газопостачання, – ОВА

газ

На підконтрольній Україні території Донецької області відновлено газопостачання.

Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомив у Telegram.

"Фактично зроблено неможливе: на Донеччині відновлено газопостачання. Це – без перебільшення – героїчний вчинок усіх, причетних до цього процесу. Зокрема, працівників облгазу, "Укртрансгазу", обласної та місцевих військових адміністрацій", – написав Кириленко.

Автор: 

газ (7924) Укртрансгаз (807) Донецька область (191)


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