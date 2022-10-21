На Донеччині відновили газопостачання, – ОВА
На підконтрольній Україні території Донецької області відновлено газопостачання.
Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомив у Telegram.
"Фактично зроблено неможливе: на Донеччині відновлено газопостачання. Це – без перебільшення – героїчний вчинок усіх, причетних до цього процесу. Зокрема, працівників облгазу, "Укртрансгазу", обласної та місцевих військових адміністрацій", – написав Кириленко.
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