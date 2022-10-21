Найбільші банки у Дубаї почали прискіпливіше перевіряти клієнтів з Росії, – Bloomberg

Найбільші приватні банки в Дубаї на тлі санкцій та напливу бізнесменів із Росії посилили вимоги до перевірки російських клієнтів.

За даними джерел Bloomberg, фінансові організації, пов'язані зі США, Великою Британією та ЄС тапер ретельніше перевіряють джерела коштів росіян і навіть приходять до майбутніх клієнтів додому з візитом, повідомляє російський Forbes.

Агентство зауважує, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження масштабних санкцій проти російської влади та бізнесу багато підприємців із Росії виїхали у Дубай.

Влада ОАЕ, до складу яких входить цей емірат, наполягає, що країна дотримується міжнародного права, але не зобов'язана дотримуватися санкцій, накладених окремими країнами, такими як США та Велика Британія. Проте розташовані у країні міжнародні фінансові компанії виявляють велику обережність.

За словами співрозмовників Bloomberg, великі фінансові організації, пов'язані зі США, Великою Британією та ЄС, стали ще ретельніше перевіряти джерела коштів потенційних російських клієнтів, а іноді навіть приходять до них додому з візитом, щоб унеможливити можливі ризики.

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Втім, банки меншого розміру, все ще готові ризикувати і раді напливу російських бізнесменів: деякі компанії, які надають послуги Private Banking, навіть засновують спеціальні підрозділи роботи з клієнтами зі Східної Європи, розповіли джерела Bloomberg. Такі контори пропонують різні послуги – від фінансового планування до корпоративного структурування та допомоги при отримання громадянства.

ОАЕ ставали глобальним хабом для заможних людей ще до початку російського вторгнення в Україну, чому сприяли низькі податки, активний ринок нерухомості і один з найвищих у світі темпів вакцинації від COVID-19.