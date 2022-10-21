Кабмін вирішив перевести на бюджет десятки тисяч студентів-контрактників

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 жовтня, затвердив рішення про переведення на навчання за кошти державного бюджету окремих студентів вузів та закладів профтехосвіти, що навчалися на платній основі.

​Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Уряд затвердив рішення про переведення на навчання за кошти державного бюджету окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які були зараховані на навчання до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб", – написав міністр.

Він уточнив, що йдеться про наступні категорії студентів:

діти загиблих захисників України;

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

жителі особливо небезпечних територій.

"Переведення на бюджетні місця десятків тисяч студентів у найближчі місяці потребуватиме великих організаційних зусиль та фінансової підтримки держави", – зауважив Шкарлет.

Своєю чергою пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій утовничла, що до кінця року на покриття видатків із переведення на бюджет буде виділено 363 млн грн.

У міністерстві зазначили, що для переведення на бюджет претенденти на освіту, які входять до затвердженого постановою переліку, мають звернутися із заявою до керівника навчального закладу, після чого виш здійснює верифікацію поданих документів.

Згідно із повідомленням, також студенти отримуватимуть соціальну стипендію, розмір якої залежатиме від категорії стипендіатів та виду навчального закладу.

"Переведення проводитиметься за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних (вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу держзамовлення", – йдеться у повідомленні.