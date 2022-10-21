Україна після російських атак відновила понад 250 об’єктів теплопостачання, – Мінрегіон

В Україні відновлено понад 250 об’єктів теплопостачання, які отримали пошкодження внаслідок російської агресії.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Укрінформ.

"580 котелень і теплових пунктів пошкоджено із 24 лютого, 253 з них уже відновлено", – сказав Чернишов.

Крім того, за його словами, вже вдалося реконструювати три теплоелектроцентралі, на чотирьох відновлювальні роботи перебувають на завершальній стадії. Ще 12 ТЕС і ТЕЦ потребують екстреного відновлення.

Чернишов також повідомив, що на місцевому рівні формуються аварійні запаси обладнання, які використовуватимуться у випадку тривалого відключення постачання енергії.

Нагадуємо, 19 жовтня російські війська знову завдали ударів по енергетичним об’єктам в Україні.

Зокрема, вранці середи російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, ймовірно, по "ДТЕК Криворізькій ТЕС". Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли про влучання у Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області та Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.