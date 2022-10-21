ЄБРР у 2022-2023 роках інвестує в Україну до 3 мільярдів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2022 році інвестує в Україну понад 1 млрд євро, підтримуючи реальну економіку перед агресією Росії.

Про це заявила президентка банку Оділь Рено-Бассо за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 21 жовтня.

"Я сказала президенту, що наші зобов'язання розраховані на довгострокову перспективу, і ми інвестуємо до 3 млрд євро у 2022-2023 роках для підтримки економіки, приватного сектору та термінової реконструкції життєво важливої ​​інфраструктури", – повідомилв Рено-Бассо.

Вона додала, що на зустрічі із Зеленським висловила солідарність та захоплення мужністю та стійкістю українців.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку, як і раніше, очікує, що економіка України скоротиться на 30% у 2022 році, проте на 2023 рік він погіршив прогноз її зростання з 25% до 8%.