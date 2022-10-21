Резервні пункти енергії будуть створені в кожному населеному пункті, – Мінрегіон

Резервні пункти енергії будуть обладнані в кожному населеному пункті.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Резервне обладнання має забезпечити обмежене в часі та за потужністю постачання теплової енергії. Йдеться про випадки повного відключення. У кожному населеному пункті будуть створені такі пункти енергії, де люди зможуть у такій стресовій ситуації обігрітися, попити чаю, зарядити гаджет, отримати інтернет тощо. Зараз ця програма опрацьовується", – розповів Чернишов.

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На його думку, такі пункти енергії можуть функціонувати на базі соціальної інфраструктури, наприклад шкіл, де вже є резервне енергообладнання. Нові пункти створюватимуться за рахунок резервів місцевого бюджету із залученням фінансової та матеріальної допомоги міжнародних донорів.

"Ми звернулися (з цим проханням, – ред.) до наших міжнародних партнерів. Йдеться не тільки про генератори, а й про мобільні системи водопостачання, і так звані "мобільні котельні", які мають забезпечити створення та комфортне функціонування таких пунктів", – повідомив Чернишов.

Він також зазначив, що загалом країна готова до старту опалювального сезону. Зокрема, 18 областей на 100% підготовлено до старту опалення.

Щодо Донецької області, то, за словами міністра, "75% на звільнених територіях області отримають тепло, там забезпечили газ". Готовність котелень по Україні – 99,1%. Вже відновлено 44% від загальної кількості уражених об'єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання. Загалом постраждав 581 об'єкт.

"Керівники ОВА, мери міст, рятувальники, будівельники та працівники комунальних служб, які в умовах війни щодня, а насправді 24/7, роблять усе, щоб якнайшвидше відновити все зруйноване ворогом. Старт цьогорічного опалювального сезону – це результат командної роботи центральної влади, місцевої та комунальників. Не зупиняємось, працюємо далі", – сказав Чернишов.