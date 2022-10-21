Кабмін знову переніс терміни запровадження технічного регламенту до скрапленого газу

Кабінет міністрів України відклав введення в дію технічного регламенту вимог до скрапленого газу для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до постанови Камбміну від 29 липня 2020 року № 667 "Про затвердження технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей". Перенесено термін вступу в дію вимог технічного регламенту до припинення або скасування воєнного стану в Україні", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, Кабмін затвердив техрегламент для скрапленого газу, але кілька разів переносив терміни початку його дії, востаннє – до 5 листопада 2022 року.