США не видали візи членам "Росатому" для участі в конференції МАГАТЕ

Російська державна ядерна корпорація "Росатом" заявила, що США фактично заблокували участь російських представників у конференції з ядерної енергетики у Вашингтоні, не видавши їм в’їзні візи.

Про це йдеться в повідомленні корпорації, передає Європейська правда.

"Росатом" і "Ростехнадзор" планували взяти участь у міністерській конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Вашингтоні 26-28 жовтня, але досі не отримали віз.

"Вважаємо це проявом неповаги з боку США до МАГАТЕ – центральної міжнародної організації, що відповідає за співробітництво в галузі мирного використання атомної енергії. Відповідно до угоди між МАГАТЕ і державою, що приймає захід під егідою Агентства, така держава зобов'язана забезпечити представникам країн-членів МАГАТЕ можливість взяти участь у заході, що проводиться на її території", – йдеться в повідомленні

"Росатом", створений президентом РФ Путіним у 2007 році, заявив, що його генеральний директор Алєксєй Ліхачов замість цього візьме участь у конференції по відеозв'язку.

При цьому російська корпорація дорікнула, що без участі РФ конференція втрачає сенс.

Раніше повідомлялося, що МЗС України закликало запровадити санкції проти "Росатому" через проголошення РФ контролю над Запорізькою АЕС.

Також українське МЗС закликало членів Міжнародного агентства з атомної енергії обмежити співробітництво в межах будь-яких проєктів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу.