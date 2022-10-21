Учора ввечері українці зменшили споживання електрики на 5,4%, – "Укренерго"

Увечері 20 жовтня українці зменшили споживання електроенергії в середньому на 5,4% порівняно з попереднім днем. Найбільше – в Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Наші диспетчери бачать більш ощадливе енергоспоживання в багатьох регіонах, але не у всіх. На жаль, ситуація в енергосистемі ще не стабілізувалася повністю, ми все ще проситимемо вас про економію і ще певний час будемо змушені застосовувати обмеження", – сказано в повідомленні.

Як повідомили в "Укренерго", 20 жовтня більшість громадян поекономили до 10 ранку, а потім споживання різко почало рости. Тобто пік змістився, але не зник, і диспетчери були вимушені застосувати примусові відключення в центральному і північному регіонах.

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"Не вмикайте багато приладів одночасно. Якби всі дослуховувалися поради "Одна лампа плюс один прилад одночасно", відключення могли б бути коротшими. Або подекуди їх могло б і не бути. Якщо працює духовка – не вмикаємо в цей час чайник, фен чи праску. Якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту чи духовку. Увага: обмеження не розповсюджується на зарядні пристрої телефонів. Вони не споживають багато, а бути на звʼязку зараз справді важливо", – підкреслили в компанії.

20 жовтня, щоб зменшити навантаження на мережі та збалансувтаи енергосистему, диспетчерський центр "Укренерго" вимушено застосував по всій країні обмеження споживання промислових підприємств, а в окремих регіонах і побутових споживачів. Підприємства обмежували з самого ранку, а трохи пізніше – вже й домівки українців. Зняли всі обмеження лише пізно ввечері.

Найбільший пік споживання 20 жовтня був не ввечері, як зазвичай, а о 10 годині ранку. При цьому кияни в цей момент вчора споживали стільки ж, як і ввечері попереднього дня, мешканці Київської та Чернігівського області навіть більше – на 17% і 9% відповідно. Також пікове споживання відчутно збільшилося в Херсонській та Миколаївській областях.

Решта регіонів вранці 20 жовтня споживали менше, ніж ввечері попереднього дня, але все одно в Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях також довелося вводити обмеження.