Велика Британія виділить Польщі 10 мільйонів фунтів на підтримку українських біженців

Велика Британія і Польща підписали меморандум про підтримку України.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Польщі, передає Європейська правда.

"Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач та заступниця глави дипмісії Великої Британії Дженніфер Макнотан сьогодні підписали меморандум про підтримку України. Згідно з угодою, Сполучене Королівство зробить пожертвування польському фонду Міжнародної солідарності у розмірі 10 млн фунтів стерлінгів, які будуть спрямовані на гуманітарну допомогу для українських біженців", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Польща отримала майже 700 млн злотих (144,6 млн євро) з фондів Європейського Союзу на підтримку заходів, пов’язаних із наданням допомоги біженцям з України.