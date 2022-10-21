Велика Британія виділить Польщі 10 мільйонів фунтів на підтримку українських біженців
Велика Британія і Польща підписали меморандум про підтримку України.
Про це йдеться в повідомленні МЗС Польщі, передає Європейська правда.
"Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач та заступниця глави дипмісії Великої Британії Дженніфер Макнотан сьогодні підписали меморандум про підтримку України. Згідно з угодою, Сполучене Королівство зробить пожертвування польському фонду Міжнародної солідарності у розмірі 10 млн фунтів стерлінгів, які будуть спрямовані на гуманітарну допомогу для українських біженців", – сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Польща отримала майже 700 млн злотих (144,6 млн євро) з фондів Європейського Союзу на підтримку заходів, пов’язаних із наданням допомоги біженцям з України.
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