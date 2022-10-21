Генштаб попередив про спам-листи з вірусами нібито від його пресслужби

Генеральний штаб Збройних Сил України попередив про спам-листи, які розсилають нібито від їхньої пресслужби.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

"Останнім часом на електронні скриньки та у месенджери почали надходити листи нібито від пресслужби Генштабу ЗСУ. Спам-розсилка листів відбувається з адрес, що не мають жодного стосунку до Збройних Сил України та містить шкідливі файли (віруси, "трояни" тощо)", – сказано в повідомленні.

У Генштабі закликали бути уважними та, щоб не допустити зараження комп’ютера або смартфону, уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.