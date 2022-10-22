"Укренерго" повідомило про обмеження електроспоживання у Києві та десяти областях (оновлено)

Диспетчерський центр "Укренерго" віддав команду на тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Таке рішення було ухвалене через критичне збільшення споживання електроенергії у цих регіонах вранці 22 жовтня.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що 22 жовтня російські військові здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Обмеження енергоспоживання запровадили також у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Зазначається, що ремонтні бригади НЕК "Укренерго" приступлять до відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.

У компанії нагадали, що диспетчери "Укренерго" приймають рішення про тимчасове обмеження споживачів, якщо в регіоні зростає рівень споживання, і в цей момент туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані РФ руйнування.

"Водночас, пам’ятайте, що розумне електроспоживання та свідома економія електроенергії в години найбільшого навантаження мереж (з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00) допоможе зменшити ризики примусових відключень споживачів", – наголосили в "Укренерго".

Як раніше повідомляв голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, компанія готова до будь-яких сценаріїв руйнувань в енергосистемі.