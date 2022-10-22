FATF запровадила нові обмеження проти РФ

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) вирішила накласти додаткові обмеження на Росію, заборонивши брати участь у поточних та майбутніх проєктах цієї організації.

Про це повідомляє пресслужба FATF.



Зазначається, що дії Росії продовжують порушувати основні принципи FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи. Тож, були запроваджені додаткові обмеження щодо РФ.

Так, їй заборонено брати участь у поточних та майбутніх проєктах організації. Також FATF заборонила Росії брати участь у засіданнях регіональних органів на кшталт FATF як її члена.



Ці заходи розширюють обмеження, запроваджені у червні, за якими Росія більше не може виконувати будь-які керівні чи консультативні функції або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, управління та членства.

Росія також не може надавати оцінювачів, рецензентів чи інших спеціалістів для процесів експертної оцінки FATF.



В організації наголосили, що і надалі стежитимуть за ситуацією та розглядатимуть на кожному з пленарних засідань наявність підстав для скасування чи зміни обмежень.

Як повідомлялося, Національний банк звернувся до FATF із закликом виключити РФ з числа країн-членів та включити її до "чорного списку".