Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень до $570 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком минулого тижня зменшився до $569,2 млн у порівнянні з $604 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтеракс-Україна.



Так, із 17 по 21 жовтня він придбав $7,2 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $576,4 млн порівняно з $613,7 млн тижнем раніше.



На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,15 грн, до близько 40,55 грн/$1, проте спред між курсами купівлі та продажу помітно звузився.



Як повідомлялося, у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3,4 млрд).



Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,1 млрд та 111 млн євро, а продав $21,28 млрд та 1,79 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,49 млрд та 111 млн євро, а продаж – $18,5 млрд та 1,79 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, за даними НБУ, становили $23,9 млрд.