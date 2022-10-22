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Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень до $570 мільйонів

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Чистий продаж доларів Національним банком минулого тижня зменшився до $569,2 млн у порівнянні з $604 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтеракс-Україна.

Так, із 17 по 21 жовтня він придбав $7,2 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $576,4 млн порівняно з $613,7 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,15 грн, до близько 40,55 грн/$1, проте спред між курсами купівлі та продажу помітно звузився.

Як повідомлялося, у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3,4 млрд).

Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,1 млрд та 111 млн євро, а продав $21,28 млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,49 млрд та 111 млн євро, а продаж – $18,5 млрд та 1,79 млрд євро.

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, за даними НБУ, становили $23,9 млрд.

Автор: 

валюта (2164) НБУ (9267) продаж (2064)


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