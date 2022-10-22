Українське підприємство отримало від АРМА дев’ять російських суден

Прокурори Офісу генерального прокурора забезпечили передачу від АРМА в управління українському підприємству дев’яти суден, які належали російським компаніям.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що це забезпечить надходження доходів від управління ними до держбюджету України. Загальна вартість кораблів становить понад 532 млн грн.

"Судна прибули в Україну наприкінці 2021-початку 2022 років. Здійснюючи господарську діяльність із транспортування вантажів, російські підприємства-власники суден, сплачували податки та наповнювали бюджет РФ, чим фактично надавали фінансову допомогу збройним формуванням країни-агресора", – кажуть правоохоронці.

На судна було накладено арешт в рамках ррзслідувнння кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.