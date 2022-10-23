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Новини
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Постачав двигуни для штурмової авіації РФ. За що СБУ затримала Богуслаєва

богуслаєв

СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники Служби безпеки затримали президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства.

Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

"Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку "Мотор Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації. За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ", - інформують в СБУ.

Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан"

КА-52 "Алігатор"

Мі-28Н "Нічний мисливець"

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками.

Постачав двигуни для штурмової авіації РФ. За що СБУ затримала Богуслаєва 01

Постачав двигуни для штурмової авіації РФ. За що СБУ затримала Богуслаєва 02

Постачав двигуни для штурмової авіації РФ. За що СБУ затримала Богуслаєва 03

"Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони. Проте після одержання військової продукції "посередники" переправляли її до Росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин", - додають в СБУ.

Співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (70) Мотор Січ (209) СБУ (1536)


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Топ коментарі
+11
Не прошло и пол-года)) Руководители такого уровня-их СБУ ,военая разведка должна слушать везде и 24 часа в сутки. Думаю это ЦРУ открыли этот канал поставок запчастей для оркостана а СБУшкики просто исполнили задерджание по наводке ЦРУ.
У человека в доме герб Парашки висит,куча рашкинских документов а СБУ только об этом узнали))))
СБУ как обычно больше занимается тем что может принести бабло а не ловит шпионов
\
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23.10.2022 14:58
+11
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23.10.2022 17:15
+3
Шановний Цензор, якого біса ця новина в рубриці бізнес-то? Якщо за держзраду, за сприяння діям загарбників і так далі, він отримав бабло від тих самих загарбників - це не бізнес, це держзрада, це злочин, і сприяння злочину проти людцтва.
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23.10.2022 18:32
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Вірю як собі.
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23.10.2022 13:17 Відповісти
Как такое может быть? Разве что, с помощью ермака.
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23.10.2022 14:52 Відповісти
Не прошло и пол-года)) Руководители такого уровня-их СБУ ,военая разведка должна слушать везде и 24 часа в сутки. Думаю это ЦРУ открыли этот канал поставок запчастей для оркостана а СБУшкики просто исполнили задерджание по наводке ЦРУ.
У человека в доме герб Парашки висит,куча рашкинских документов а СБУ только об этом узнали))))
СБУ как обычно больше занимается тем что может принести бабло а не ловит шпионов
\
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23.10.2022 14:58 Відповісти
30 тис співробітників це вам не хухри мухри.
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23.10.2022 19:11 Відповісти
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23.10.2022 17:15 Відповісти
При Порошенку ніяких поставок в РФ не було? Такі смішні ці порохоботи. https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/9/7220404/
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23.10.2022 20:23 Відповісти
Смійтеся! Тепер можна! Маріуполь не стукає в груди, мерз@та?
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24.10.2022 09:10 Відповісти
А ірану зараз зерно продають, це не зрада? Ми їм кукурузу, а вони нам дрони. Але є нюанс
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24.10.2022 09:01 Відповісти
Цікаво що підозру "держзрада" не видвигають. А що ж це як не держзрада?
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23.10.2022 17:18 Відповісти
А він, сучище, хіба не депутат?
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23.10.2022 17:52 Відповісти
Шановний Цензор, якого біса ця новина в рубриці бізнес-то? Якщо за держзраду, за сприяння діям загарбників і так далі, він отримав бабло від тих самих загарбників - це не бізнес, це держзрада, це злочин, і сприяння злочину проти людцтва.
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23.10.2022 18:32 Відповісти
Зе влада точно була не в курсі, тільки бабки брала від оборуток
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23.10.2022 19:10 Відповісти
Влада була не в курсі, що таки арештують)
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23.10.2022 19:37 Відповісти
Можна було арештувати тільки за прізвище. І не промахнулися б...
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23.10.2022 21:40 Відповісти
І шо, накінець то просадять дєрмака?
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23.10.2022 22:15 Відповісти
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23.10.2022 22:34 Відповісти
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23.10.2022 22:35 Відповісти
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23.10.2022 22:38 Відповісти
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23.10.2022 22:41 Відповісти
гандоны с СБУ только сейчас решили прыкрыть лавочку? Раньше ждали орков как в Херсоне???
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24.10.2022 10:03 Відповісти
Так а ..ули? Там же достаточно было "в глаза посмотреть" -- и уже был бы мир на вей земле.
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24.10.2022 10:58 Відповісти
Мразь богуслаев, СБУ засекли его переговоры с рашистами уже после 24.02.22, где он их поддерживает и договаривается еще про поставки.
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24.10.2022 11:14 Відповісти

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