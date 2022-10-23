Нідерланди нададуть Україні ще 500 мільйонів євро на військове обладнання

Нідерланди готують шостий пакет допомоги Україні через Європейський фонд миру, додаткові 500 млн євро будуть надані Нідерландами на військове обладнання для підтримки України.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Нідерландів, передає Укрінформ.

"Нідерланди беруть участь у навчальній місії ЄС. Додаткові 500 млн євро також будуть надані для підтримки зруйнованої війною країни військового обладнання. Це шостий раз. Гроші надходять із Європейського фонду миру", – сказано в повідомленні.

За словами міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, розглядається можливість внести до навчальної місії ЄС нідерландсько-німецькі навчання з розмінування.

"Таким чином ми полегшуємо приєднання інших держав-членів ЄС. Ми також розглядаємо інші можливості, щоб запропонувати тренерів і навчальні курси", – зазначила вона.

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Також вона підкреслила, що українські військові показують значний прогрес та наголосила на необхідності продовжувати підтримку Сил оборони України.

"Постачання зброї та боєприпасів виправдовує себе, так само як навчання українських військових, щоб вони могли оптимально використовувати та підтримувати свою зброю. Ми бачимо, що Україна виграє від усього цього з прогресу у військовій сфері", – підкреслила вона.

Зазначається, що військова місія ЄС зосереджується на підготовці українських військових у Польщі та Німеччині, наприклад, у сфері розмінування чи інших спеціалізованих питаннях. Це робиться на підставі потреб, вказаних Україною.

Загальна сума фінансової підтримки від Європейського фонду миру зараз становить 3 млрд євро. Гроші, в тому числі, призначені для оплати поставок в Україну військової техніки. З цього фонду також фінансується підтримка інших країн.