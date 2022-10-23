Червоний Хрест виплатив жителям звільнених територій 27 мільйонів
Жителям звільнених від російських загарбників територій уже виплачено загалом 27 млн грн фінансової допомоги від Міжнародного комітету Червоного Хреста та 3,2 млн грн від Міжнародної організації з міграції ООН.
Про це йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.
Зокрема, 1200 грн від Міжнародного комітету Червоного Хреста вже отримало понад 16 тис. мешканців звільненої Харківщини. Це майже 20 млн грн, які "Укрпошта" доставила в 67 деокупованих населених пунктів.
На Херсонщині аналогічну допомогу виплачено понад 2,5 тис. мешканцям 38 міст і сіл. Зазначається, що надалі виплати будуть проводитися ще швидше: в селищі Велика Олександрівка відновило роботу відділення "Укрпошти".
У Донецькій області 1200 грн готівкою наразі доставляється мешканцям Святогірської, Лиманської, Ямпільської територіальних громад. Там вже здійснено виплати майже на 4 млн грн.
Загалом допомогу від МКЧХ виплачено на 27 млн грн.
"Фінансова допомога постраждалому від окупації населенню має стати регулярною і безперебійною. Тож ми продовжуємо співпрацю в цьому напрямку з міжнародними донорами.Так, уже тиждень триває новий проєкт: виплати додаткової грошової допомоги 2200 грн від Міжнародної організації з міграції. Ці кошти вже отримали майже 1500 мешканців із звільненої Донеччини та Херсонщини на загальну суму більш як 3,2 млн грн. На черзі – деокупована Харківщина", – розповіла віцепрем’єрка Ірина Верещук.
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