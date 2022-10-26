Єврокомісія закликає європейські уряди та бізнес допомогти енергетичному сектору України

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон закликала уряди та приватні компанії Європейського Союзу пожертвувати більше грошей на обладнання для енергетичного сектору України.

Про це Сімсон сказала за підсумками зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Люксембурзі, передає Європейська правда.

"Останні ракетні обстріли Росією України були спрямовані проти енергетичної інфраструктури й спричинили значні руйнування. 30% українського обладнання, як-то трансформатори, запобіжники й лінії електропередач, було знищено, що призвело до масових відключень електроенергії", – сказала Сімсон.

За її словами, ЄС украй необхідно швидко відреагувати з тим, щоб пошкоджену інфраструктуру в Україні було замінено.

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"На кону захист і добробут тисяч і десятків тисяч домогосподарств, людей із вразливих груп населення, дітей і літніх людей на тлі зими, що наближається", – додала єврокомісарка.

Сімсон нагадала, що при її комісаріаті було створено фонд підтримки енергосистеми України, що зібрав 20,5 млн євро, "та зараз нам, вочевидь, потрібно більше". Ще понад 10 млн євро допомоги надали приватні компанії, яких єврокомісарка також закликала збільшити допомогу.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія працює над механізмом виділення Україні по 1,5 млрд євро на місяць.