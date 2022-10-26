На кордоні з Румунією відкриють новий пункт пропуску

Роботи з реконструкції пункту пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" на кордоні України та Румунії, а також облаштування допоміжної інфраструктури, перебувають на фінальному етапі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

За словами міністра Олександра Кубракова, проєкт реконструкції пункту пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" був фактично заморожений з 2016 року. Сьогодні потреба у ньому критична, адже в умовах війни Україна та Європа потребують нових логістичних маршрутів для торгівлі.

"Уже найближчими тижнями плануємо дозволити проїзд у пункті пропуску автівок до 7,5 тонн та порожніх вантажівок. Паралельно працюємо з румунськими колегами над прискоренням розбудови інфраструктури зі сторони Румунії", – наголосив він.

Зазначається, що цей пункт пропуску передбачається для руху вантажних автомобілів. Запускати роботу на ньому планується в два етапи:

у жовтні буде дозволено проїзд транспортних засобів вагою до 7,5 тонн та порожніх вантажівок;

після завершення робіт з румунської сторони пункт пропуску запрацює як повноцінний вантажний переїзд.

Очікується, що запуск цього пункту дозволить суттєво розвантажити пункт "Порубне – Сірет".

На сьогодні будівельна готовність пункту пропуску становить 95%. Також проводяться роботи з облаштування допоміжної дорожньої інфраструктури.