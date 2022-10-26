У Києві продовжуються відключення електроенергії

За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Києві з 7:45 почалися стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Компанія ДТЕК "Київські електромережі" надає графік адрес відключень, який можна переглянути тут.

У компанії нагадують, що всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися у визначений проміжок часу.

"Введіть адресу в рядок пошуку, і зможете побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Крім того, можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Також наголошується, що трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин (перенавантаження, пошкодження сторонніми особами тощо), через які споживачі можуть бути без світла.

"Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло – просимо повідомляти нам про це через канали комунікації: Viber та Telegram бот, через наші сторінки в соцмережах Facebook. Ми зробимо все необхідне, щоб оперативно усунути аварію та повернути вам світло", – зазначили в компанії.

Щоб отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці, можна користуватися чат-ботом YASNO у Telegram.

Щоб підтримати енергосистему мешканців столиці закликають помірно споживати елекроенергію – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.