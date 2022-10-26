У Німеччині просувають податок на багатство, щоб допомогти у відбудові України

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен виступає за запровадження податку на багатство, щоб отримати кошти на відновлення України після війни.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

"Для того, щоб фінансувати ефективну, засновану на солідарності державу, яка об'єднує суспільство в нашій країні, підтримує відновлення в Україні і в той же час не закриває очі на глобальну голодну кризу, ми повинні, нарешті, впровадити заснований на солідарності податок на активи надбагатих", – сказала Ескен.

Відповідним чином висловився і лідер парламентської фракції лівих Дітмар Барч: "Нам потрібна загальноєвропейська участь надбагатих. Не повинно бути так, що звичайні платники податків, які і так страждають від інфляції та цін на енергоносії, повинні оплачувати рахунки за війну самотужки". Барч вимагає також залучити Росію до участі у відбудові шляхом використання конфіскованих активів російських олігархів.

Податок на багатство давно бажаний для СДПН, за його запровадження виступають і "зелені". Партнер по коаліції Вільна демократична партія, однак, виступає проти податку на багатих. На думку лібералів, збільшення податків на роботодавців послабить економіку, а отже, і робочі місця.