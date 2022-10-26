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Новини
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У Німеччині просувають податок на багатство, щоб допомогти у відбудові України

германия

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен виступає за запровадження податку на багатство, щоб отримати кошти на відновлення України після війни.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

"Для того, щоб фінансувати ефективну, засновану на солідарності державу, яка об'єднує суспільство в нашій країні, підтримує відновлення в Україні і в той же час не закриває очі на глобальну голодну кризу, ми повинні, нарешті, впровадити заснований на солідарності податок на активи надбагатих", – сказала Ескен.

Відповідним чином висловився і лідер парламентської фракції лівих Дітмар Барч: "Нам потрібна загальноєвропейська участь надбагатих. Не повинно бути так, що звичайні платники податків, які і так страждають від інфляції та цін на енергоносії, повинні оплачувати рахунки за війну самотужки". Барч вимагає також залучити Росію до участі у відбудові шляхом використання конфіскованих активів російських олігархів.

Податок на багатство давно бажаний для СДПН, за його запровадження виступають і "зелені". Партнер по коаліції Вільна демократична партія, однак, виступає проти податку на багатих. На думку лібералів, збільшення податків на роботодавців послабить економіку, а отже, і робочі місця.

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багатство (23) Німеччина (1881) податки (2421) відновлення (348)


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А клоуни в цей час розкрадають гуманітарку і продовжують грабувати країну. Кому війна, а кому можливість прібарахлітся.
До речі, чим закінчилося розслідування дбр з приводу батальону Монако? Спойлер - нічим.
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26.10.2022 12:44 Відповісти
У немцев будут вопросы. И не только у немцев.
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26.10.2022 13:41 Відповісти
Маячня якась. На таку справу, доцільніше брати податок на торгівлю з рф.
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26.10.2022 13:31 Відповісти
Маячня - це те що в Україні фактично взагалі немає податку на багатство.
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26.10.2022 15:03 Відповісти
Не має сенсу. Громадяни України не багаті. Багаті у нас - громадяни офшорних держав.
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26.10.2022 16:07 Відповісти
А В УКРАЇНІ НЕМА ПОДАТКУ НА БОГАТСТВО, БО НЕМАЄ БОГАТИХ, Є СЛУГИ НАРОДУ 😆
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26.10.2022 15:56 Відповісти
Ну не тільки "слуги" народу , а і всі без винятку партії то є бізнес проекти з коррупційною складовою, тому що вони розпорядники бюджетних активів в тій чи іншій мірі , але принцип один - прихватизація народного майна і створення не конкурентних умов для іншого бізнеса. Це ганьба коли німці хочуть ввести податок на батство для відновлення України , а в той самий момент під час війни Зеленський підписує закон про націоналізацію системних банків з одного боку руйнує бізнес більш меньш порядних банків і покріває бюджентими коштами "збитки", а по просту крадіжки в інших банках коли за крадіжки повинні застосовуватися інші санкції як конфіскація і арешт , але сидіти не хто не буде - стара пісьня.
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26.10.2022 17:01 Відповісти

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