"Укренерго" спільно з обленерго та місцевою владою почали розробляти графіки відключень

НЕК "Укренерго" разом з операторами систем розподілу (обленерго), місцевими органами влади, Міністерством енергетики та Офісом президента розпочали роботу над більш зручними для громадян графіками примусового обмеження електроспоживання.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що наразі в енергосистемі спостерігається дефіцит потужності і "Укренерго" вимушено вводить графіки аварійних відключень споживачів.

"На жаль, в деяких регіонах вони розподіляються нерівномірно, і тому одні споживачі мають доступ до електроенергії постійно, а деякі потерпають від частих відключень", – сказав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Він додав, що компанія працює для того, щоб допомогти обленерго, які ці графіки складають, зробити так, щоб відключення були рівномірнішими та більш справедливо розподіленими між споживачами.

Після останньої ракетної атаки на енергетичну інфраструктуру України з боку російських військових, енергоживлення відновлено в більшості регіонів, але окремі населені пункти досі залишаються без надійного енергопостачання.

"Ми продовжуємо ремонти, і впродовж цього часу закликаємо українських громадян заощаджувати енергоресурси. Навіть декілька відсотків економії дуже сильно допомагають збалансувати енергосистему. Ми вдячні всім, хто ощадливо ставиться до енергоспоживання і закликаємо їх не облишати цю корисну звичку. Адже цей заклик буде актуальним і в наступні місяці", – зазначив Кудрицький.

Зазначається, що "Укренерго" готується до всіх можливих сценаріїв проходження опалювального сезону.

Вранці 26 жовтня для підтримки стабілізаційної роботи енергосистеми "Укренерго" надало обленерго обсяг, на який потрібно обмежити споживання всіх категорій споживачів електроенергії в Північному, Центральному, Південно-Західному, Західному, Дніпровському та Південному регіонах України.